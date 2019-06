Vorfall in Krefeld : Limousinen-Fahrer fährt Kind über den Fuß und flüchtet

Krefeld Am Samstagnachmittag ist ein Mädchen leicht verletzt worden, als ihr beim Überqueren einer Kreuzung ein Auto über den Fuß rollte. Der Unfallverursacher ist geflüchtet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise per Telefon an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.