Vorfall in Krefeld : 14-Jährige von Auto erfasst - Fahrer flüchtet

Vorfall in Krefeld

Krefeld Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise auf einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht geben können, der sich am Montagabend, 28. März 2022, ereignet hat.

Gegen 21:30 Uhr hatte eine 14 Jahre alte Krefelderin zu Fuß die Kreuzung Neue Ritterstraße und Oberdießemer Straße in Richtung Ritterstraße überquert. Dabei erfasste sie ein schwarzer Kleinwagen mit dem Außenspiegel. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei auf der Oberdießemer Straße in Richtung Am Riddershof unterwegs und fuhr ohne anzuhalten nach dem Zusammenstoß weiter.