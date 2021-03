Viersen/Krefeld Die Polizei sucht einen 16-Jährigen, der seit dem 15. März aus einer Jugendeinrichtung im Kreis Viersen verschwunden ist. Er könnte sich im Raum Krefeld aufhalten.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. Oder an die Polizei Viersen: 02162 377-0 oder per E-Mail anpoststelle.viersen@polizei.nrw.de