Verkehrsunfall in Krefeld : Auto überschlägt sich bei Unfall

Die beiden Fahrerinnen kamen relativ glimpflich davon. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Krefeld Bei einem Verkehrsunfall in Forstwald hat sich am Freitag Nachmittag gegen 15.45 Uhr ein Auto überschlagen. Die beiden an dem Unfall beteiligten Autofahrerinnen kamen glimpflich davon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(oli) Wie die Polizei mitteilte, sei eine 29 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Mercedes von der Oberbenrader Straße auf die Hückelsmaystraße nach links abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Chevrolet, der die Hückelsmaystraße in Fahrtrichtung St.Tönis befuhr.

Die Wucht beim Zusammenstoß war so groß, dass sich der Chevrolet überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin vom Mercedes blieb unverletzt, die 68-jährige Fahrerin vom Chevrolet wurde leicht verletzt und kam für abschließende Untersuchungen ins Krankenhaus.