Unfall in Krefeld : Zwei Autos stoßen zusammen - Zwei Männer leicht, eine Frau schwer verletzt

Unfall in Krefeld

Krefeld Am Montagmorgen kam es auf der Ritterstraße / Kölner Straße zu einem Unfall, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt und Fahrer wie Beifahrer eines weiteren Autos leicht verletzt wurden.

Das teilt die Polizei mit. Um 6:10 Uhr fuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem BMW auf der Ritterstraße in Richtung Gladbacher Straße. Laut Zeugenaussagen fuhr sie an der Kreuzung zur Kölner Straße über eine rote Ampel und stieß mit einem Opel zusammen, der auf der Kölner Straße in Richtung Fischeln fuhr.