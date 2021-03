Unfall in Krefeld : Siebenjähriger von einem Auto erfasst

(Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Krefeld Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag in Hüls leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus.

