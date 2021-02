Unfall in Krefeld : Siebenjährige von Auto erfasst

Krefeld Ein Autofahrer hat am Montag in der City eine Siebenjährige an der Dreikönigenstraße erfasst. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizei war die 32-jährige Fahrerin gegen 17.15 Uhr auf der Dreikönigenstraße in Richtung Lindenstraße unterwegs. In der Nähe eines Spielplatzes lief plötzlich die Siebenjährige auf die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde in Begleitung der Mutter ins Krankenhaus gefahren, wo es weiterhin behandelt wird.

