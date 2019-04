Tödlicher Unfall in Krefeld : Radfahrer stirbt bei Sturz in Fußgängerzone

Krefeld In Krefeld hat sich am Sonntag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 51-jähriger Mann fiel in der Innenstadt vom Fahrrad und erlitt schwere Verletzungen.

Der 51-jährige Mann aus Krefeld fuhr am Sonntagmittag gegen 14.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Turmstraße in Krefeld. Als er an der Oberstraße in die Fußgängerzone abbog, sei er ohne erkennbaren Grund vom Rad gefallen, teilte die Polizei mit.

Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Abend.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an Telefon 02151 6340.

(mba/dpa)