Unfall in Krefeld : Jugendlicher fährt mit Auto der Eltern gegen einen Baum und wird schwer verletzt

Krefeld In der Nacht zu Sonntag ist ein Jugendlicher mit dem Auto seiner Eltern gefahren und frontal gegen einen Baum geprallt. Er wurde schwer verletzt, sein ebenfalls jugendlicher Beifahrer leicht. Das Fahrzeug ging in Flammen auf.

Ein Jugendlicher hat sich in der Nacht zu Sonntag das Auto seines Vaters geborgt und damit seinen Kumpel zu einer nächtlichen Spritztour abgeholt. Das berichtet die Polizei. Gegen 4 Uhr waren die beiden Jugendlichen demnach auf der Oberbenrader Straße in Richtung St. Töniser Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Wagen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die beiden Insassen konnten selbstständig aus dem Auto steigen, bevor es in Flammen aufging und vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.