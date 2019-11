Unfall in Krefeld : Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen nach Kollision zwischen zwei Autos

Unfall in Krefeld

Krefeld Am Montag hat es einen Unfall mit Sachschaden an der Berliner Straße/ Linner Straße gegeben, der jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Verkehrslage im Bereich um die Rheinbrücke hatte.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 18 Uhr übersah eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Willich, die die Berliner Straße in Richtung Rheinbrücke befuhr, beim Fahrstreifenwechsel von links nach rechts den neben ihr fahrenden Pkw eines 50-jährigen Mannes aus Duisburg. Durch die Kollision kam der 50-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einer Baustellenampel kollidierte. Die drohte nach dem Unfall umzustürzen, so dass der Bereich zeitweise vollständig gesperrt werden musste. Bei den Sicherungsarbeiten der Ampel waren auch Kräfte der Feuerwehr Krefeld eingebunden. Der Pkw der 77-Jährigen stieß nach der ersten Kollision noch mit einem vorausfahrenden Lkw zusammen. Durch den Unfall waren die beiden Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde durch den Unfall aber niemand verletzt. Die notwendigen Maßnahmen, die bis gegen 20.40 Uhr andauerten, beeinträchtigen den Berufsverkehr in erheblichem Maße.