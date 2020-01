Unfall in Krefeld : Auto erfasst zwölfjährige Radfahrerin

Krefeld Am Dienstag ist eine zwölfjährige Radfahrerin von einem Auto erfasst worden. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 15.30 Uhr war eine 50-jährige Autofahrerin auf der Straße Am Kempschen Weg in Richtung Am Schicksbaum unterwegs. In Höhe einer Ausfahrt eines Supermarktes fuhr plötzlich eine Zwölfjährige mit ihrem Fahrrad auf die Straße. Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht verhindern.