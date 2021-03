Unfall in Krefeld : Auto erfasst Frau auf E-Scooter

Unfall in Krefeld

Krefeld Eine Frau, die auf einem Elektro-Tretroller unterwegs war, ist am Donnerstagmorgen, 11. März, an der Rheinstraße angefahren worden, der Pkw-Fahrer ist geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 21-Jährige gegen 7.30 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Rheinstraße in Richtung Philadelphiastraße. Im Einmündungsbereich zur Elisabethstraße kam ihr ein schwarzer Pkw entgegen, der aus der Elisabethstraße in die Rheinstraße abbiegen wollte.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de