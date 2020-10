Unfall in Krefeld : Achtjähriger von Pkw angefahren

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Kind ist bei einem Unfall am Donnerstag in der Innenstadt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 27-Jährige in ihrem Pkw auf der St.-Anton-Straße rechts an einem Lkw vorbei, der links abbiegen wollte. Dabei kollidierte der wagen der Frau mit einem Achtjährigen, der gerade mit seinem Tretroller die Straße überquerte. Der Junge konnte nach einer Untersuchung im Rettungswagen in die Obhut seiner Mutter übergeben werden.

(jon)