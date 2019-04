Festnahme in Krefeld : Zwei Unfälle auf A57 - Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Festnahme in Krefeld

Krefeld Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit zu zwei Unfällen auf der A57. Sie gehen in einem Anfangsverdacht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Am Dienstagmorgen zwischen 8.20 und 8.30 Uhr gab es zwei Unfälle auf der A57. Einer passierte in der Auffahrt Krefeld-Oppum, der andere auf der A57 in Höhe der Ausfahrt Krefeld-Gartenstadt. Das teilt die Polizei mit.