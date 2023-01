Remscheider Straße in Stahldorf Unbekannte stehlen Sportgeräte aus Quartierstreff

Eine offene Tür und seltsame Geräusche aus dem Innenraum sind der Polizei gemeldet worden: Als die Beamten zu dem leer stehenden Bungalowkomplex an der Remscheider Straße kommen, in dem die Stadt zurzeit ein Quartiersbüro einrichtet, sehen sie: Unbekannte hatten die Tür des ehemaligen Supermarkts aufgebrochen und waren eingedrungen - irgendwann zwischen Silvester und dem 4. Januar. Sie haben Feuerwerksraketen hineingeworfen und mehrere Boxsportgeräte entwendet. „Wir hatten dort bereits Boxsäcke, Matten, Hanteln und ähnliches gelagert“, sagt Quartiersmanager Sandy Schilling. Dort sollte in den nächsten Wochen ein Boxcamp und Sporttreff für Kinder und Jugendliche starten. Das „umweltgestaltende Projekt“ wird finanziert aus dem Fördertopf zu Teilhabe und Integration.