Überfall in der Krefelder Innenstadt : 23-Jähriger mit Messer bedroht und beraubt

Krefeld Am Samstag, 9. Oktober, sind in der Krefelder Innenstadt drei Männer Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

(RP) Am Samstag, 9. Oktober, sind in der Krefelder Innenstadt drei Männer Opfer eines Raubüberfalls geworden. Gegen 4.50 Uhr waren nach Angaben der Polizei die drei Personen auf der Lohstraße in Richtung Dreikönigenstraße unterwegs, als sie von drei unbekannten Männern beschimpft wurden. Einer der drei Geschädigten, ein 23-jähriger Krefelder, ergriff daraufhin die Flucht, kam zu Fall und konnte von einem der Täter eingeholt werden. Er trat gegen das Kinn seines Opfers, bedrohte es mit einem Messer und riss ihm die Uhr vom Arm. Danach flüchtete er in Richtung Ostwall. Der zweite Geschädigte wollte seinem Freund zur Hilfe eilen, wurde aber von einem der anderen Täter angegriffen. Im Rahmen der Fahndung wurde aufgrund der genauen Personenbeschreibung ein 25-Jähriger Marokkaner im Nahbereich von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen und festgenommen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.