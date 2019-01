Nordwall: Mann überfällt Kiosk und wird festgenommen

Krefeld Die Kassiererin wurde mit einem Messer bedroht, konnte flüchten und rief um Hilfe. Anwohner verständigten daraufhin die Polizei.

Gegen 23.55 Uhr betrat ein Mann einen Kiosk am Nordwall und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Wie die Polizei berichtet flüchtete die Mitarbeiterin in das Hinterhaus und rief um Hilfe. Ein Anwohner hörte die Rufe und informierte die Polizei. Währenddessen entwendete der Räuber mehrere Zigarettenschachteln und flüchtete zu Fuß in Richtung St. Anton-Straße.