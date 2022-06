Erneut Trickbetrug in Krefeld : Falsche Handwerker stehlen Seniorin Geld und Schmuck

Erneut ist eine Seniorin aus Krefeld Opfer eines Trickbetruges geworden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Krefeld Zwei Unbekannte haben sich am Mittwoch, 8. Juni, unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Die Trickdiebe stahlen Bargeld und mehrere goldene Schmuckstücke.

(jon) Laut Polizei klingelten die Täter gegen 14 Uhr an der Haustür der 89-Jährigen und gaben sich als Handwerker aus. In der Nachbarwohnung habe es einen Wasserschaden gegeben und man müsse nun die Leitungen in den angrenzenden Räumen überprüfen.

Einer der Männer ging mit der Frau ins Bad; der andere erklärte, in den Keller zu gehen. Nachdem die sie mit dem falschen Wasserwerker wieder aus dem Bad gekommen war, wollte auch dieser noch kurz in den Keller. Nach einiger Zeit wurde die ältere Dame stutzig und sah im Keller nach; dort konnte sie keinen der Männer mehr antreffen. Erst am Abend bemerkte die Seniorin, dass Geld sowie eine goldene Uhr, Goldketten und Goldarmbänder fehlten.

Beide Täter sind 35 bis 40 Jahre alt, einer etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Sein Komplize ist etwa 1,75 Meter und hat eine normale Statur. Er trug eine Kappe und sprach mit Akzent.