Tankstellenraub in Krefeld : Polizei fahndet mit Bildern und Video nach Verdächtigen

Krefeld In der Nacht zu Donnerstag, 2. Juli, haben drei maskierte junge Männer versucht, eine Esso Tankstelle in Cracau auszurauben. Als der Mitarbeiter nach einem Pfefferspray suchte, flüchteten sie ohne Beute.

Wie die Behörde mitteilt, war es am Donnerstag, 2. Juli, gegen 2 Uhr als drei Täter den Verkaufsraum an der Tankstelle auf der Philadelphiastraße betraten. Sie bedrohten den Mitarbeiter mit einem schwarzen Gegenstand und forderten ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Als dieser nach einem Pfefferspray suchte, verließen die Drei ohne Beute die Tankstelle und flüchteten über die Philadelphiastraße in Richtung Uerdinger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Hinweise an die Polizei in Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.