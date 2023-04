Polizei Krefeld sucht Zeugen Versuchter Überfall auf Tankstelle in Hüls

Die Polizei sucht einen jungen Mann, der am Samstagabend versucht hat, eine Tankstelle in Hüls zu überfallen. Gegen 20 Uhr hatte der Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle betreten. Mit einem Schlagstock bedrohte er den Angestellten und forderte Bargeld. Dem Angestellten gelang es, einen Alarm auszulösen, der gleichzeitig die Vernebelungsanlage im Verkaufsraum aktivierte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Beute und zu Fuß über die Klever Straße in Richtung Süden. Die Polizei beschreibt ihn so: zwischen 18 und 22 Jahre alt, bekleidet mit einer weißen Jogginghose, einem schwarzen Oberteil mit Kapuze und schwarzen Turnschuhen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall oder Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 02151 6340 oder E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (ped)