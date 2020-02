84 Einsätze : Diese Auswirkungen hatte der Sturm Sabine in Krefeld

Ein umgeknickter Baum an der Moerser Straße in Höhe des Ricarda-Huch-Gymnasiums. Foto: Jens Voss

Krefeld In Krefeld beschädigten Bäume die Oberleitungen der Straßenbahn. Die Stadtwerke stellten daraufhin am Abend den Betrieb aller vier Linien ein. Der Betrieb der S75 wurde am Montag teilweise wieder aufgenommen.

Einsätze: Insgesamt musste die Feuerwehr in Krefeld zu 84 Einsätzen ausrücken: Unter anderem haben Bäume die Oberleitung der Straßenbahn beschädigt. Die Stadtwerke stellten daraufhin am Abend den Betrieb aller vier Linien ein. „Die Stromleitung eines privaten Haushalts wurde außerdem getroffen“, sagt ein Sprecher der Krefelder Feuerwehr. Einige Bäume hätten außerdem Fahrzeuge beschädigte. Mehrmals ausrücken mussten die Kräfte auch wegen losen Dachziegel. „Es gab keine Verletzten“, sagt der Sprecher. „Im Vergleich zu anderen Sturmeinsätzen sind wir diesmal mit einem blauen Auge davon gekommen.“ Zum Vergleich im Januar 2018 musste die Feuerwehr in Krefeld wegen Orkantief Friederike zu 400 Einsätzen ausrücken, beim Orkantief Kyrill im Jahr 2007 waren es 1000 Einsätze.

Bahnen Unter anderem haben Bäume die Oberleitung der Straßenbahn beschädigt. Die Stadtwerke stellten daraufhin am Abend den Betrieb aller vier Linien ein. Am Montagmittag teilten die Stadtwerke mit, dass der Betrieb der S75 teilweise wieder aufgenommen ist. Die Fahrten von (H) Münster Hbf um 10:30 Uhr bis (H) Bustreff um 12:05 Uhr und (H) Bustreff um 12:52 Uhr bis (H) Münster Hbf um 14:27 Uhr fahren planmäßig. (Stand 11 Uhr)

(RP/dpa)