Schwerer Unfall in Krefeld 26-Jähriger überschlägt sich mit seinem Pkw

Im weiteren Verlauf musste der 26-Jährige durch die Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten und nach Krefeld in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Spuren an der Unfallstelle erstreckten sich über mehrere hundert Meter. Im Zuge weiterer Ermittlungen in der Klinik wurde durch die Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallfahrers festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.