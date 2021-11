Schwerer Unfall in Krefeld-Forstwald : Autofahrer vor Baum geschleudert

Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten bergen. Foto: Lothar Strücken

Krefeld Schwerer Unfall in Forstwald: Am Freitag, 19. November gegen 10:15 Uhr geriet ein 18-jähriger Krefelder auf der Plückertzsstraße mit seinem Pkw ins Schleudern und prallte vor einen Baum. Dabei wurde er so in seinem Auto eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr daraus befreit werden musste.

Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht aber nicht, gab die Polizei an.