Nach Schwimmunglück im Rhein : Vermisster 18-Jähriger tot in Krefeld gefunden

Vermisster 18-Jähriger tot in Krefeld gefunden

Krefeld/Düsseldorf Der junge Mann, der seit Donnerstag vermisst wird, ist am Samstag im Rhein unter der Krefeld-Uerdingen-Brücke tot aufgefunden worden. Er war mit zwei Begleitern in Düsseldorf im Rhein schwimmen.

Wie die Polizei mitteilt ist durch ein vorbeifahrendes Schiff ein Sog entstanden, der die drei in die Rheinmitte gezogen hat. Zwei von ihnen konnten sich an Land retten. Der dritte, ein 18-Jähriger aus Wuppertal, schaffte es nicht an Land.