Raub in Krefeld : Trio bedroht zwei Schüler und stiehlt eine Armbanduhr

Krefeld Am Samstagabend haben drei junge Männer zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren bedroht. Erst wollten sie das Deodorant des 17-jährigen, dann stahlen sie seine Armbanduhr.

Gegen 17.40 sprach einer der drei Männer die Schüler an. Das teilt die Polizei mit. Er bedrohte den 17-Jährigen und forderte ihn auf, ihm das Deodorant auszuhändigen, das er in der Hand gehalten hat. Dabei fiel dem jungen Mann die Armbanduhr des 17-Jährigen auf, die er ebenfalls haben wollte. Der Jugendliche gab ihm sowohl das Deodorant als auch die Armbanduhr. Der junge Mann flüchtete mit seinen zwei Begleitern zur Rheinstraße. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: Der Haupttäter ist etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurzes, schwarzes Haar und dunkelgrüne Augen. Er trug eine schwarze Jacke, darunter ein weißes T-Shirt, eine dunkelgraue Jeans sowie schwarze Schuhe. Auffällig waren seine gelben Zähne sowie seine "krumme Nase". Er gab gegenüber dem Opfer an, dass er Mazedonier sei. Die beiden Begleiter sind etwa 16 bis 18 Jahre alt. Einer von ihnen ist circa 1,72 Meter groß und von stabiler Statur. Er war schwarz gekleidet und trug eine Baseballcap der Marke Gucci sowie eine Bauchtasche, die er um den Arm gehängt hatte. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.