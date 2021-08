Vorfall in Uerdingen : Täter schlägt Senior mit Regenschirm ins Gesicht

Krefeld Ein Unbekannter hat am Samstag, 28. August, in Uerdingen einen Mann mit einem Regenschirm ins Gesicht geschlagen und ist geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 78-jährige Krefelder gegen 13.30 Uhr an der Rheinpromenade spazieren, als ihm auf Höhe der Ecke Kronenstraße ein Mann auffiel, der lautstark herumschrie. Der Senior bat den Unbekannten leiser zu sein, woraufhin dieser auf ihn zukam und ihm den Regenschirm aus der Hand riss. Dann schlug er dem Krefelder damit ins Gesicht, verletzte ihn dabei leicht und flüchtete. Der Täter ist etwa 1,65 Meter groß, 50 Jahre alt und hatte dunkle, kurze Haare. Zudem trug er eine rote Jacke. Hinweise von möglichen Zeugen bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.