Verdächtige Beobachtungen in Neuss : Polizei sucht nach Geschädigten

(Symbolbild) Foto: Michael Scholten

Uedesheim Ein Zeuge machte am Montag verdächtige Beobachtungen in Uedesheim. Wie die Polizei mitteilt, fielen dem Anwohner zwei Männer in hellen Handwerkeranzügen an der Rheinfährstraße auf.

