Nach Sendung Aktenzeichen XY : Keine heiße Spur im 28 Jahre alten Mordfall in Krefeld

Krefeld 33 Hinweise hat die Polizei Krefeld nach der Aktenzeichen XY-Sendung in der vergangenen Woche zum Mordfall Michael Krieger bekommen. Es gibt neue Ermittlungsansätze, aber noch keine heiße Spur.

In der vergangenen Woche hat Gerhard Hoppmann, Leiter der Krefelder Mordkommission, nach neuen Hinweisen um den Mord an Manfred Krieger gesucht, der vor 28 Jahren tot in seinem Sonnenstudio aufgefunden wurde.

„Ich erinnere mich an die Ermittlungen, als wäre es letzte Woche gewesen“, sagte Hoppmann in der Sendung.

Es war der Neujahrstag 1991: Michael Krieger, der mit seiner Schwester ein Sonnenstudio an der St. Anton Straße in Krefeld betrieben hat, machte an jenem Tag Abrechnungen. Gegen 16.45 bekam er Besuch von zwei weiblichen Bekannten. Um 17 Uhr verabschiedeten sich die Frau, wenig später betrat ein Mann das Studio. Zur gleichen Zeit luden vier Männer Pakete aus einem benachbarten Gebäude in den Sprinter. Sie bemerkten den Besucher, stellten aber nichts Ungewöhnliches fest. Als sie wenig später wieder an dem großen Schaufenster vorbeikamen, entdeckten sie eine Blutlache im Laden. Michael Krieger fanden sie im hinteren Ladenteil. 16 Mal wurde auf ihn eingestochen und zwei Mal die Kehle durchtrennt.