Nach Obduktion in Krefeld : Toter Mann im Auto auf Klinikparkplatz - Polizei schließt Tod durch äußere Gewalteinwirkung aus

Krefeld Zwei Männer haben am Montag eine Leiche zur Notfallaufnahme der Helios-Klinik gebracht. Der Tote wurde am Dienstag obduziert. Ein Tod durch äußere Gewalteinwirkung wird ausgeschlossen.

Am Montagmorgen haben zwei Männer einen toten Mann in ihrem Auto in die Helios-Klinik gebracht. Gegen 7.10 Uhr waren die beiden 37 und 47 Jahre alten Männer mit dem Toten an der Klinik vorgefahren und haben da das Personal informiert. Als diese den Tod des Mannes feststellten, informierte das Krankenhaus die Polizei. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.