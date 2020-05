Polizei geht von Brandstiftung aus : Erneut Mülltonnenbrand in der Krefelder Innenstadt

Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld (oli) In der Nacht zu Mittwoch haben in der Innenstadt Unbekannte erneut drei Mülltonnen in Brand gesetzt. insgesamt drei Mülltonnen zeitgleich gebrannt. Gegen 2 Uhr meldeten mehrere Anwohner die brennenden Mülltonnen, eine an der Lindenstraße und zwei an der Hubertusstraße.

