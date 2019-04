Mehrfamilienhaus in Krefeld : Einbrecher schlagen Haustür ein und stehlen Elektroartikel

Mehrfamilienhaus in Krefeld

Krefeld Von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Tannenstraße eingebrochen. Sie stahlen Werkzeug und Elektroartikel. Dann flüchteten sie.

Zwischen Samstag, 20.30 Uhr und Sonntag, 14 Uhr schlugen Einbrecher den Glaseinsatz einer Haustür ein. Darüber gelangten sie in die Erdgeschosswohnung, die derzeit saniert wird.Die Unbekannten stahlen Werkzeug und Elektroartikel und flüchteten.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.