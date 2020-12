Überfall af der Freiligrathstraße : Seniorin beraubt - Zeugin greift mit Regenschirm ein

Die Seniorin hatte ihre Handtasche mit einer größeren Summe Bargeld am Rollator befestigt. Ein Radfahrer überfiel sie und riss so rabiat an der Tasche, dass die Frau stürzte.

Am Montagmittag ist eine Seniorin an der Freiligrathstraße von einem Mann überfallen worden. Sie wurde dabei verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die Frau gegen 12 Uhr eine größere Summe Bargeld bei der Bank abgehoben, in ihrer Handtasche verstaut und diese dann am Griff ihres Rollators befestigt. Ein Radfahrer fuhr an der Frau vorbei, stieg ab und griff unvermittelt nach der Tasche. Er riss so daran, dass die Frau zu Boden fiel und der Rollator zur Seite kippte. Der Mann schleifte den Rollator samt Opfer mehrere Meter über den Asphalt, bis schließlich die Henkel der Tasche rissen. Eine 53-jährige Zeugin kam zur Hilfe, stellte sich zwischen Täter und Opfer und schob den Mann beherzt mit einem Regenschirm zur Seite, woraufhin der Räuber samt Beute flüchtete. Ein weiterer Zeuge verfolgte den Flüchtigen, der mit dem Rad über den Viktoriaplatz in Richtung Uerdinger Straße flüchtete.