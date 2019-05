Leiche vor Krefelder Klinik : Mann starb an Überdosis Drogen

Krefeld Im Fall der Leiche im Auto, mit der zwei Männer am Krefelder Klinikum vorgefahren waren, ist die Todesursache geklärt: Der 49-Jährige starb an einer Überdosis Drogen.

(urb) Im Fall der Leiche im Auto, mit der zwei Männer am Krefelder Klinikum vorgefahren waren, ist die Todesursache geklärt: Der 49-Jährige starb an einer Überdosis Drogen. Dies habe die Obduktion ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die beiden 37 und 47 Jahre alten Männer waren mit dem Toten am frühen Montagmorgen an der Klinik aufgetaucht und hatten das Klinikpersonal informiert. Für den leblos auf der Rückbank sitzenden 49-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Er war der Polizei bereits wegen Drogendelikten bekannt.