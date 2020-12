Kostenpflichtiger Inhalt: Landgericht Krefeld : Schrottdieb wegen Totschlags verurteilt

(Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Krefeld Das Krefelder Landgericht hat einen 46-Jährigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der Duisburger hatte am Güterbahnhof in Linn mehrfach mit dem Messer auf einen anderen Mann eingestochen.