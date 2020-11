Kurioser Vorfall in Krefeld : Polizeipräsidium als Rechnungsadresse für Datingportal angegeben

Krefeld Die Suche nach der großen Liebe endet für eine Person nun mit einer Anzeige: Bei einem Datingportal hat sie ausgerechnet das Polizeipräsidum in Krefeld als Rechnungsadresse angegeben.

Bei der Datingseite handelt es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um ein kostenpflichtiges Portal. Offenbar hat die Person über einen längeren Zeitraum keine Rechnungen bezahlt, so dass sich Ende Oktober ein Inkasso-Unternehmen an das Präsidium wandte. „Wir haben den Fall dann selbst zur Anzeige gebracht“, erzählt der Polizeisprecher weiter. Eine tatverdächtige Person konnte schon ermittelt werden. Nähere Angaben werden derzeit nicht zu ihr gemacht. Nur so viel: „Dass Liebe in der Luft liegen wird, können wir nicht garantieren“, heißt es auf der Facebookseite der Polizei.