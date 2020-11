Zeugen gesucht : Polizei fahndet nach Einbrechern

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach den Unbekannten. Foto: Polizei Krefeld

Krefeld Am 30. Oktober sind drei Männer in eine Wohnung an der Kneinstraße eingebrochen und haben den Bewohner bedroht. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe bei der Fahndung.

(ped) Die Fotos sind unscharf. Aber die Polizei setzt darauf, dass Zeugen die drei Männer anhand ihrer Kleidung und Körperhaltung aufgefallen sind. Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach den Tatverdächtigen, die am Freitag, 30.

Fahndungsfotos der Polizei zu einem Einbruch an der Kneinstraße Foto: Polizei Krefeld