Dießem/ Lehmheide : Zwei Verletzte nach Schlägerei am Hauptbahnhof

Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Samstag sind zwei Männer nach einer Schlägerei am Krefelder Hauptbahnhof festgenommen worden. Um 15.15 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Zuwanderern aus Willich am Südausgang des Bahnhofes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken