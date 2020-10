Zeugensuche in Krefeld : Zwei Verletzte bei Kreuzungsunfall

Zeugensuche in Krefeld

Krefeld Auf der Kreuzung Horkesgath/Kempener Allee sind am frühen Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr zwei Autos kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, mussten die Fahrer im Krankenhaus behandelt werden.

Unklar ist, wie es an der Ampelkreuzung zu dem Unfall kommen konnte. Deshalb bitten die Ermittler Zeugen, sich unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. Zu Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.