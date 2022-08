Vorfall in Krefeld : Zwei Männer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Vorfall in Krefeld

Die Polizei sucht nach dem schweren Unfall am Dießemer Bruch nun Augenzeugen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Krefeld Bei einem Verkehrsunfall am Dießemer Bruch sind in der Nacht zu Dienstag zwei Männer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Augenzeugen.

(oli) Nach Angaben der Polizei hatten am Montag, 29. August, ein 24 Jahre alter VW-Fahrer und sein 23 Jahre alter Beifahrer gegen 23.25 Uhr die Untergath in Richtung Hauptstraße befahren. Im Kreuzungsbereich zum Dießemer Bruch stießen sie mit einem 31 Jahre alten Opel-Fahrer und seinem 29 Jahr alten Beifahrer zusammen, welche gerade die Kreuzung in Richtung Siemesdyk überquerten. Die Insassen des Opels wurden dabei schwer verletzt und vorsorglich stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Insassen des VW blieben unverletzt.