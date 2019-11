Feuerwehr in Krefeld : Zwei Schwerverletzt nach Brand an der Hubertusstraße

Foto: Samla Fotoagentur/samla.de 5 Bilder Zwei Schwerverletzt nach Brand in Krefeld.

Krefeld Am Dienstagmorgen hat es in einem Gebäude an der Hubertusstraße gebrannt. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Die Brandursache ist zurzeit unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 5.15 Uhr meldeten mehrere Anrufer bei der Feuerwehr Krefeld einen Brand auf der Hubertusstraße. Das teilt die Feuerwehr mit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss Flammen aus den Fenstern. Im zweiten Obergeschoss machten sich Personen am Fenster bemerkbar, die daraufhin umgehend mit der Drehleiter gerettet wurden.

In der Brandwohnung wurde eine bewusstlose Person vorgefunden, eine weitere Person wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude geführt. Beide Personen wurden umgehend zum Krankenhaus transportiert und von dort weiter in Spezialkliniken verlegt.

Zwei weitere Personen wurden mit einer tragbaren Leiter aus einer Wohnung im Innenhof gerettet. Weitere Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Vor Ort wurden insgesamt 28 Personen in einem Bus der Stadtwerke betreut.

Die Brandursache ist zurzeit unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.