Gescheiterter Einbruch in Krefeld : Zwei Männer wollen in Friseursalon einbrechen

Krefeld Zwei Männer haben am Sonntagmorgen versucht, in einen Friseursalon einzubrechen. Polizeibeamten nahmen die beiden in der Nähe fest.

Das teilt die Polizei mit.

Gegen 7.25 Uhr versuchten zwei Einbrecher mit einem Brecheisen, die Eingangstür eines Friseursalons auf der Alte Linner Straße aufzuhebeln. Weil sie die Tür nicht aufbekamen, ergriffen sie die Flucht und warfen dabei das Tatwerkzeug auf die Ladefläche eines Baufahrzeugs.

Polizeibeamte nahmen die beiden 38 und 39 Jahre alten Männer in der Nähe fest. Beide sind der Polizei wegen Drogen- und Eigentumskriminalität bekannt.