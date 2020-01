Vorfall in Krefeld : Zwei Männer überfallen Frau an der Gladbacher Straße

Zwei Männer überfallen Frau an der Gladbacher Straße

Vorfall in Krefeld

Krefeld Am Donnerstagmorgen ist eine Frau auf dem Lidl Parkplatz an der Gladbacher Straße von zwei Männern überfallen und beraubt worden. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Das teilt die Polizei mit. Demnach ist die 54-Jährige gegen 10:45 Uhr aus ihrem Auto gestiegen, als sich ihr von hinten ein Mann näherte und sie schubste. Ein zweiter Täter zerrte so stark an ihrer Handtasche, dass sie, beim Versuch die Tasche festzuhalten, leicht verletzt wurde. Schließlich entriss ihr der Mann die Tasche und beide flüchteten vom Parkplatz.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de - hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.