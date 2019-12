Zeugensuche in Krefeld : Zwei Einbrüche im Stadtgebiet

Zeugensuche in Krefeld

Krefeld Am Mittwoch hat die Polizei Krefeld zwei Einbrüche in den Stadtteilen Cracau und Dießem/Lehmheide registriert.

Im Stadtteil Cracau hebelten die Einbrecher an der Fritz-Huhnen-Straße im Zeitraum zwischen 11:50 und 22:20 Uhr ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entkamen anschließend unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Am Vom-Bruck-Platz im Stadtteil Dießem/Lehmheide hebelten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:30 und 18:30 Uhr ein Fenster einer Hochparterre Wohnung auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an mailto:hinweise.krefeld@polizei.nrw.de - hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.