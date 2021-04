Dreistes Duo in Krefeld : Betrügerinnen dringen ins Zuhause von 88-Jährigen ein

Die Polizei sucht Zeugen nach Vorfällen in Uerdingen und in Dießem-Lehmheide. Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Täterinnen bedrängten die Seniorinnen schon in der Straßenbahn und vor einem Altenheim. Eine Fahndung nach den beiden Frauen war bislang vergeblich; die Polizei sucht Zeugen.

(sti) Mit ungeheurer Dreistigkeit verschafften sich mehrere Frauen Zutritt zu Wohnungen von zwei jeweils 88 Jahre alten Frauen in Uerdingen und in Dießem-Lehmheide, um die Seniorinnen zu betrügen und zu bestehlen. In beiden Fällen flüchteten die Täterinnen mit der entwendeten Beute. Eine schnelle Fahndung in Uerdingen führte nicht zum Erfolg. Dort hatte sich die 88-Jährige selbst auf die Verfolgung des diebischen Duos gemacht und eine Passantin darum gebeten, die Polizei zu alarmieren.

Wie die Polizei mitteilt, bedrängten zwei Frauen am Donnerstag gegen 13.30 Uhr eine Krefelderin mit der Aussage, sie müssten dringend auf die Toilette, bereits in der Straßenbahn. Die Frauen ließen trotz Zögern der Seniorin nicht locker, bis sie schließlich zustimmte und sie in ihre Wohnung an der Mündelheimer Straße ließ. Während eine der beiden Frauen im Badezimmer war, durchsuchte ihre Komplizin das Schlafzimmer. Die Täterinnen flüchteten. Das Opfer verfolgte die Frauen bis zur Ecke Augustastraße/Am Wallgarten und sah, wie sie zu Fuß über die Joseph-Görres-Straße in Richtung St. Josefshospital rannten. Eine Passantin informierte auf Wunsch der Seniorin um 14:20 Uhr die Polizei. Sie konnte nicht mehr eingreifen. Die Polizei sucht die etwa 25 bis 30 Jahre alten Frauen. Sie sind 1,50 bis 1,70 Meter groß, hatten laut Aussage des Opfers ein „südländisches Aussehen“, sprachen akzentfreies Deutsch und waren dunkel gekleidet. Eine der beiden Frauen ist korpulent, die andere schlank.