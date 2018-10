Krefeld: Vier Verletzte bei Unfall auf der Kreuzung Kölner Straße/ Ritterstraße

Krefeld Glück im Unglück: Mit nur leichten Verletzungen haben vier Krefelder einen schweren Unfall auf der Kreuzung Kölner Straße/ Ritterstraße überstanden.

(bk) Wie die Polizei jetzt mitteilte, sind bereits am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall vier Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf der Kreuzung Kölner Straße/ Ritterstraße. Ein 58-jähriger Krefelder wollte an der Kreuzung nach links in die Ritterstraße einbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Wagen einer 21-jährigen Krefelderin zusammen. Dabei wurden der 58-jährige Krefelder sowie drei Mitfahrer der 21-Jährigen leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus.