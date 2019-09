Fahrerflucht in Krefeld : Verursacher hinterlässt Taschentuch mit Handynummer

Fahrerflucht in Krefeld

Krefeld Ein Autofahrer hat ein geparktes Auto touchiert und sich vom Unfallort entfernt. Hinterlassen hat er ein Papiertaschentuch mit einer Nachricht sowie Handynummer. Der Name fehlte jedoch.

Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Vorfall an der Grevenbroicher Straße in der Zeit vom 27. August bis zum 4. September.

Am vergangenen Mittwoch bemerkte eine Krefelderin einen Schaden vorne links an dem geparkten Chevrolet Spark ihrer Freundin. Hinter dem Scheibenwischer klemmte ein Papiertaschentuch mit einer Nachricht sowie einer Handynummer des Unfallverursachers. Der Name fehlte jedoch.