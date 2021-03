Ermittlungen in Krefeld : Versuchter Handtaschenraub in Cracau

Krefeld Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 24. März, gegen 17.15 Uhr im Bezirk Cracau versucht, einer 68-Jährigen ihre Einkaufstasche samt Portemonnaie aus dem Fahrradkorb zu reißen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Krefelderin an der Kreuzung Jungfernweg/Dampfmühlenweg entlang, als der Täter sie mit seinem Rad überholte und nach der Tasche griff. Da deren Griff am Fahrrad der Seniorin befestigt war, misslang der Raub. Der Täter flüchtete über den Jungfernweg Richtung Steckendorfer Straße. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine schwarze Hose, hatte lockige dunkle Haare und eine grünlich schimmernde Brille. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei unter Ruf 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de