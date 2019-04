Zeugen gesucht : Versuchter Automatenaufbruch in Oppum

Krefeld Die Polizei fand einen Rucksack mit einem Schweißbrenner.

(jon) In der Nacht zu Donnerstag haben mindestens zwei Männer versucht, einen Zigarettenautomaten in Oppum aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 58-jähriger Krefelder gegen 3.35 Uhr auf der Straße Am Dorfgraben zu Fuß unterwegs. Er beobachtete, dass mindestens zwei Männer versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen und informierte die Polizei. Als mehrere Streifenwagen vor Ort eintrafen, verschwanden die Verdächtigen zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Während eine Person über einen Garagenhof in Richtung Brücke flüchtete, entfernte sich eine andere über die Gleise. Unterhalb der Brücke fanden die Beamten einen Rucksack mit einem Schweißbrenner. Vermutlich hatten die Männer diesen bei der Tat benutzt. Bei den Dieben soll es sich um zwei oder drei Männer handeln: Einer ist etwa 1,75 Meter groß und hatte einen „Schnauzbart". Das Aussehen der anderen ist unbekannt. Hinweise an die Polizei unter Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.krefeld.de