Nach Suche in Krefeld : Vermisste Seniorin tot aufgefunden

Krefeld Eine Seniorin, die am Wochenende vermisst wurde, ist am Sonntag um 22 Uhr tot aufgefunden worden. Angehörige hatten einen Facebook-Aufruf gestartet, in dem sie um Mithilfe baten.

Die Seniorin wohnte demnach in einem Alten- und Pflegeheim an der Maria-Sohmann-Straße. Mit einem Hubschrauber und Spürhunden suchte die Polizei nach der 87-Jährigen. Ein Anwohner hat die Dame unweit des Seniorenheims tot aufgefunden. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

(RP)