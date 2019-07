Prinzen-/ Weyerhofstraße : Auto auf Kreuzung geschoben – Zeugen gesucht

Foto: dpa/Carsten Rehder

Krefeld Am Samstagmorgen hat der Verursacher eines Unfalls an der Einmündung Prinzenstraße/ Weyerhofstraße Fahrerflucht begangen. Der Unfall ereignete sich zwischen 7.50 und 8 Uhr. An der Ecke Prinzenbergstraße/ Weyerhofstraße schob laut Polizei ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Wagen auf die Kreuzung.

